У Києві побудують сміттєпереробний авод 431

Столична влада вирішила побудувати новий сміттєпереробний комплекс.

Кажуть: для киян він буде цілком безпечним. Вже підписали меморандум про співпрацю. Проектувати новий завод механіко-біологічної обробки також почали.

Перероблятиме і сортуватиме він 700 тисяч тонн відходів на рік. Де побудують- поки невідомо. Місто розглядає кілька локацій. У столичній мерії заявляють: поблизу ТЕЦ-6 - на Троєщині його не буде.

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