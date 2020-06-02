У Києві під стінами Кабміну ресторатори влаштували протести

Відео 13:03, 2.06.2020 Оновлено: 13:17, 2.06.2020
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