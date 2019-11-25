У Києві переобладнають метро для людей з особливими потребами

Репортер ObozTV Юрій Пугач у прямому етері відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, як переобладнають станції київського метрополітену для людей із особливими потребами.

"У столиці три станції переобладнають. Ми зараз знаходимося біля станції метро "Арсенальна". Жодних брівок або сходинок на шляху до станції немає, тобто уявімо, що людина на візку, зможе проїхати до дверей станції без перешкод. І тут виникає перша проблема - ширина дверей становить 70 см, а має становити 90 см, тобто людина у візку не зможе потрапити на територію станції. Як ви бачите, реклами вистачає, а от необхідної ширини у дверей немає. Що стосується людей із вадами зору, то є звукове сповіщення, його чути, тобто людина зрозуміє, що десь тут поряд є станція метрополітену. Але жодної тактильної плитки або сповіщень на самій станції, на жаль, немає", - зазначив Юрій Пугач.

В етері він також продемонстрував, як оснащена одна з головних станцій берлінського метрополітену, та порівняв її оснащення із нещодавно відремонтованою станцією метро "Святошин" у Києві.

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