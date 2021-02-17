У Києві не встигають вивозити сміття

Олег Тимченко Відео 15:36, 17.02.2021 Оновлено: 15:41, 17.02.2021

У Києві комунальні служби не встигають вчасно вивозити побутові відходи. У дворах з'явилися величезні купи сміття.

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