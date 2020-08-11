У Києві над Дніпром підняли у небо прапор Білорусі у підтримку протестів. Відео - Dronarium

Obozrevatel Відео 14:07, 11.08.2020 Оновлено: 14:08, 11.08.2020
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