У Києві на вулиці Маршала Конєва у висотці трапилася пожежа

Олексій Тітофф Відео 09:45, 13.02.2021 Оновлено: 09:46, 13.02.2021

У суботу, 13 лютого, в Києві на вулиці Маршала Конєва 19/14 у висотному житловому будинку трапилася пожежа.

Як повідомляє пресслужба Патрульній поліції столиці, через пожежу було тимчасово обмежено рух на вулицях Академіка Вільямса та Маршала Конєва.

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