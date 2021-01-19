У Києві на станції "Героїв Дніпра" утворилися черги

Олег Тимченко Відео 13:32, 19.01.2021 Оновлено: 13:34, 19.01.2021

У Києві на станції метро "Героїв Дніпра" через те, що тимчасово працює тільки один вестибюль, вранці утворилися великі черги пасажирів.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Ховаються по кутках, але навчилися списувати: чому школярі та вчителі незадоволені "дистанційкою". Реальні історії

"Слуга" Мошенець назвала коронавірус "біологічною зброєю Китаю". Відео

Заарештований Навальний назвав Путіна жабою та закликав росіян виходити на вулиці. Відео

У "Кварталі 95" пояснили, як шоу Зеленського "Ліга сміху" потрапило в Росію

Українці платитимуть абонплату за газ за новою ціною: опубліковано тарифи