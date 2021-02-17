У Києві можливі НП з бурульками

Obozrevatel Відео 16:00, 17.02.2021 Оновлено: 16:10, 17.02.2021

Зі збільшенням температури в Києві спостерігається поява великих бурульок на дахах та будівлях. Комунальні служби зайнялись їх знищенням і просять дотримуватись правил безпеки, йдучи по тротуарах і не проходити за обмежувальні стрічки.

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