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10 квітня • оновлено в 18:22
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У карантинному Києві з'явилася варта, що роздає маски

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У період карантину в столиці діє муніципальна варта. Волонтери контролюють дотримання городянами карантинних вимог, проводять роз'яснювальну роботу, а також дарують медичні маски киянам, які їх потребують.

Крім того, варта допомагає правоохоронним органам у затриманні "кримінального елементу". Про це в ефірі ObozTV розповів представник муніципальної варти Києва Сергій Бондар.

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Теми
Підсумки Карантин в Україні Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
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Україна Київ
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