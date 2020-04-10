У карантинному Києві з'явилася варта, що роздає маски

У період карантину в столиці діє муніципальна варта. Волонтери контролюють дотримання городянами карантинних вимог, проводять роз'яснювальну роботу, а також дарують медичні маски киянам, які їх потребують.

Крім того, варта допомагає правоохоронним органам у затриманні "кримінального елементу". Про це в ефірі ObozTV розповів представник муніципальної варти Києва Сергій Бондар.

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