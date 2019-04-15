У Канівське водосховище заселено 3 тонни риби

Короп, товстолобик, білий амур; загалом 3 тони риби, яка тепер буде жити у водах Канівського водосховища. Зариблення вод Дніпра профінансував Київський річковий порт. Керівництво каже – це своєрідна подяка водоймам за користування надрами з їх глибин.

"Київський річковий порт має спецдозвіл на видобуток піску на Канівському водосховищі. Законодавчо не передбачено обов'язкову вимогу щодо зариблення. Якщо наноситься шкода або, якщо навіть він не наноситься ці збитки, підприємство, яке займається видобутком, компенсацію оплачує. Київський річковий порт компенсацію оплатив, але крім того, за особистою ініціативою ще вирішив зробити і зариблення", — говорить Мальвіна Підлужна, голова правління ПрАТ "Київський річковий порт".

Останнє таке велике зариблення Канівського водосховища проводили у жовтні 2018 року. В асоціації нерудні надра України кажуть, що на дніпровській воді таку соціальну відповідальність проявляють одиниці.

"З'являються незаконні видобувачі, які намивають не маючи на це спецдокументів і там говорити про збитки флори і фауни неправильно тому, що сам принцип видобутку піратський спочатку", — зазначає президент Асоціації Нерудні надра України Вадим Пєлих.

Київський рибоохоронний патруль стверджує: надприбутки отримують не лише піщані пірати. На Дніпрі процвітає рибне браконьєрство. І такі акції зариблення - один з превентивних заходів захисту флори і фауни водних артерій.

"Шкода, але Дніпра як такого немає. Каскад водосховищ лиманного типу. Змінена зовсім гідрологія змінений режим заростає Дніпро, відповідно зменшена течія багато пестицидів скидається фосфатів тому комплексний має бути підхід – не лише зариблення", —говорить начальник управління Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.

Завдяки таким акціям у Дніпрі збільшується популяція рослиноїдних риб. А вони, як стверджують екологи, є природними біомеліораторами і покращують якість води. В акції також взяли участь представники Української міської ради та небайдужі українці

"Ми прекрасно розуміємо що нам треба берегти нашу природу", — сказала секретар Української міської ради Тетяна Кучер.

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