У Канаді закінчилася марихуана, а кандидат у президенти Грузії роздає її безкоштовно

Марихуана закінчилася. У Канаді, де травку легалізували лиш минулого тижня - вже не можна придбати її у магазинах через нестачу. Голова державної програми з легалізації марихуани, колишній поліцейський бос, Білл Блер визнав - країна не змогла задовольнити попит населення.

У Тбілісі поліція затримала кандидата в президенти Грузії Зураба Джапарідзе - на відкритті "Фестивалю легалізації конопель" він дістав з кишені три сигарети-самокрутки з марихуаною і запропонував їх присутнім.