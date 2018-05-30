У Кабулі стався теракт біля МВС

Біля будівлі міністерства внутрішніх справ Афганістану в Кабулі вранці прогриміли вибухи. Після цього на території було чутно стрілянину.

ЗМІ повідомляють, що смертник за кермом начиненої вибухівкою машини в'їхав у блокпост і підірвався. Після цього будівлю атакували бойовики з автоматичною зброєю.

За словами очевидців, усього вибухів пролунало три.

Точна кількість постраждалих поки що невідома. Відповідальність за вибух ще ніхто на себе не взяв.