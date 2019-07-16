У Кабміні розкрили деталі інформаційної війни проти України

У Кабміні розкрили деталі інформаційної війни проти України413 Читати матеріал російською
Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін розповів про інформаційну війну, яку Росія веде проти України.
За його словами, інформаційна війна – це комплекс дій, які об'єднані однією метою і в яких беруть участь:
спецслужби Росії;
люди, які говорять, що вони журналісти, але насправді є агентами спецслужб Росії;
організації, які говорять, що вони медіа, на насправді є агентами спецслужб Росії;
політики, які говорять, що вони за свободу слова, але насправді вони хочуть негативно інформаційно впливати на Україну.
"Все це об'єднується комплексом дій і називається інформаційною війною проти України. Russia Today і Sputnik – це не медіа, а інструменти гібридної війни, з якими треба боротися", – заявив він.
Подробиці дивіться в Підсумках дня на ObozTV.
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