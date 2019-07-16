У Кабміні розкрили деталі інформаційної війни проти України

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін розповів про інформаційну війну, яку Росія веде проти України.

За його словами, інформаційна війна – це комплекс дій, які об'єднані однією метою і в яких беруть участь:

спецслужби Росії;

люди, які говорять, що вони журналісти, але насправді є агентами спецслужб Росії;

організації, які говорять, що вони медіа, на насправді є агентами спецслужб Росії;

політики, які говорять, що вони за свободу слова, але насправді вони хочуть негативно інформаційно впливати на Україну.

"Все це об'єднується комплексом дій і називається інформаційною війною проти України. Russia Today і Sputnik – це не медіа, а інструменти гібридної війни, з якими треба боротися", – заявив він.

Подробиці дивіться в Підсумках дня на ObozTV.

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