У ІІ Світовій війні винна Польща: заяви Жириновського

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський назвав Польщу головним винуватцем початку Другої світової війни.

Відповідний пост він опублікував в особистому Telegram-каналі, заявивши, що "[Юзеф] Пілсудський першим нав'язувався в союзники до Гітлера".

"Пакт Пілсудського – Гітлера був підписаний ще в 1934 році. Польща, як і Франція з Великобританією, які пішли на Мюнхенську змову в 1938 році, мовчала під час анексії німцями Судетської області Чехословаччини, аншлюсу Австрії. Без цього про жодну війну Німеччини із СРСР у 1941-му і йтися не могло", – написав він.

"Це Європа вигодувала Гітлера проти СРСР, і Польща була в числі тих, хто аплодував Гітлеру. За що боролися, на те й напоролися", – підсумував політик.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі через наближення смертоносного урагану "Доріан", який може нанести удар по Флориді.

Водночас польський уряд вирішив не запрошувати на заходи президента Росії Володимира Путіна, що викликало бурхливу реакцію в російської сторони.

Так, топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву обурило пояснення Польщі, чому Володимира Путіна не запросили на річницю Другої світової.

На Польщу образилася й офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Через Володимира Путіна до Варшави відмовився приїжджати і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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