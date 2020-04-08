"Тут діти вмирають!" Хоспіс Києва терміново звернувся до українців
Центр паліативної допомоги дітям Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні опинився у критичній ситуації через гостре недофінансування.
У лікарні відсутнє обладнання, яке дозволить п'ятьом дітям "прожити трохи довше". Про це в ефірі ObozTV розповів доктор медичних наук, професор Олександр Літус.
"Хоспіс – це місце, де люди вмирають! В нашій лікарні – це місце, де вмирають наші українські діти. Зараз їх п'ятеро у відділенні. Мене запросила головна лікарка шкірно-венерологічної лікарні на Богатирській, 32 Ольга Чубар проконсультувати дитину в комі! Навіть я, який має досвід роботи на швидкій, в реанімації тощо, не зміг стриматися!", – зізнався лікар.
Центр паліативної допомоги дітям Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні опинився у критичній ситуації
Facebook Oleksandr Litus
За його словами, головна проблема лікарні – відсутність коштів. Замість фінансування в розмірі 168 тисяч гривень на місяць, установі виділили менше 19 тисяч гривень. При цьому тільки на закупівлю ліків щомісяця необхідно 44555 гривень.
На сьогодні для допомоги дітям при смерті необхідно:
10 інфузоматів – пристроїв для автоматичного внутрішньовенного введення лікарських засобів, вартість кожного – близько 12 тисяч гривень.
Переносний рентген-апарат для діагностики запалення легенів, зокрема у дітей із підозрою на коронавірус COVID-19.
Бронхоскоп.
УЗД-пристрій.
50-100 тисяч гривень щомісячних пожертвувань для підтримки лікарні в "перехідний і найважчий період".
Олександр Літус дав контакти завідувачки відділенням і реквізити для благодійних внесків.
Нестер Ольга Євгенівна
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