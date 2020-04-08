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8 квітня • оновлено в 22:11
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"Тут діти вмирають!" Хоспіс Києва терміново звернувся до українців

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Центр паліативної допомоги дітям Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні опинився у критичній ситуації через гостре недофінансування.

У лікарні відсутнє обладнання, яке дозволить п'ятьом дітям "прожити трохи довше". Про це в ефірі ObozTV розповів доктор медичних наук, професор Олександр Літус.

"Хоспіс – це місце, де люди вмирають! В нашій лікарні – це місце, де вмирають наші українські діти. Зараз їх п'ятеро у відділенні. Мене запросила головна лікарка шкірно-венерологічної лікарні на Богатирській, 32 Ольга Чубар проконсультувати дитину в комі! Навіть я, який має досвід роботи на швидкій, в реанімації тощо, не зміг стриматися!", – зізнався лікар.

Центр паліативної допомоги дітям Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні опинився у критичній ситуації

Центр паліативної допомоги дітям Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні опинився у критичній ситуації

Facebook Oleksandr Litus

За його словами, головна проблема лікарні – відсутність коштів. Замість фінансування в розмірі 168 тисяч гривень на місяць, установі виділили менше 19 тисяч гривень. При цьому тільки на закупівлю ліків щомісяця необхідно 44555 гривень.

На сьогодні для допомоги дітям при смерті необхідно:

  • 10 інфузоматів – пристроїв для автоматичного внутрішньовенного введення лікарських засобів, вартість кожного – близько 12 тисяч гривень.

  • Переносний рентген-апарат для діагностики запалення легенів, зокрема у дітей із підозрою на коронавірус COVID-19.

  • Бронхоскоп.

  • УЗД-пристрій.

  • 50-100 тисяч гривень щомісячних пожертвувань для підтримки лікарні в "перехідний і найважчий період".

Олександр Літус дав контакти завідувачки відділенням і реквізити для благодійних внесків.

Нестер Ольга Євгенівна

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Теми
Підсумки Ексклюзив Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Місце
Україна Київ
Тег
гуманітарна допомога
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
порро пусть подаст из наварованных
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а браты гамэрыканци,не?а на во.й.н.у.шку отстегивают,хотя на медицину будет гораздо полезней,в этом вся америка.
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2
0
Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
Супрун.Супрун.Супрун
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6
2
Кияни Книга скарг

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