Центр паліативної допомоги дітям Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні опинився у критичній ситуації через гостре недофінансування.

У лікарні відсутнє обладнання, яке дозволить п'ятьом дітям "прожити трохи довше". Про це в ефірі ObozTV розповів доктор медичних наук, професор Олександр Літус.

"Хоспіс – це місце, де люди вмирають! В нашій лікарні – це місце, де вмирають наші українські діти. Зараз їх п'ятеро у відділенні. Мене запросила головна лікарка шкірно-венерологічної лікарні на Богатирській, 32 Ольга Чубар проконсультувати дитину в комі! Навіть я, який має досвід роботи на швидкій, в реанімації тощо, не зміг стриматися!", – зізнався лікар.

Центр паліативної допомоги дітям Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні опинився у критичній ситуації Facebook Oleksandr Litus

За його словами, головна проблема лікарні – відсутність коштів. Замість фінансування в розмірі 168 тисяч гривень на місяць, установі виділили менше 19 тисяч гривень. При цьому тільки на закупівлю ліків щомісяця необхідно 44555 гривень.

На сьогодні для допомоги дітям при смерті необхідно:

10 інфузоматів – пристроїв для автоматичного внутрішньовенного введення лікарських засобів, вартість кожного – близько 12 тисяч гривень.

Переносний рентген-апарат для діагностики запалення легенів, зокрема у дітей із підозрою на коронавірус COVID-19.

Бронхоскоп.

УЗД-пристрій.

50-100 тисяч гривень щомісячних пожертвувань для підтримки лікарні в "перехідний і найважчий період".

Олександр Літус дав контакти завідувачки відділенням і реквізити для благодійних внесків.

Нестер Ольга Євгенівна

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