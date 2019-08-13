У Харкові ''замінували'' 52 об'єкти: поліція провела детальний огляд

Повідомлення, про замінування 52 об'єктів у Харкові надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня.

Правоохоронці ретельно обстежили 21 житловий будинок, 22 торгівельні центри, 8 медичних установ та аеропорт. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, фахівці-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками. В результаті проведених операцій вони не виявили жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин, тому евакуація громадян не проводилась, а відвід транспорту не здійснювався.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації цих подій згідно до кримінального кодексу України, адже за подібні анонімні, безпідставні "мінування" в Україні передбачена саме кримінальна відповідальність. Поліцією вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення та затримання особи, яка повідомила про мінування, яке виявилося хибним.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!