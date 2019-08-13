У Харкові ''замінували'' 52 об'єкти: поліція провела детальний огляд

У Харкові ''замінували'' 52 об'єкти: поліція провела детальний огляд62 Читати матеріал російською
Повідомлення, про замінування 52 об'єктів у Харкові надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня.
Правоохоронці ретельно обстежили 21 житловий будинок, 22 торгівельні центри, 8 медичних установ та аеропорт. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, фахівці-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками. В результаті проведених операцій вони не виявили жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин, тому евакуація громадян не проводилась, а відвід транспорту не здійснювався.
Наразі вирішується питання щодо кваліфікації цих подій згідно до кримінального кодексу України, адже за подібні анонімні, безпідставні "мінування" в Україні передбачена саме кримінальна відповідальність. Поліцією вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення та затримання особи, яка повідомила про мінування, яке виявилося хибним.
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