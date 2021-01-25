У Харкові прогримів вибух від гранати, постраждали дві особи

Олексій Тітофф Відео 08:41, 25.01.2021 Оновлено: 08:59, 25.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Скічко не став заперечувати, що хоче очолити Міністерство інфраструктури

Мирослав Гай: Кремль активізується на телеканалах України

Безвідповідальність пацанів з "95-го кварталу" загрожує національній безпеці

В Україну ідуть хуртовини і сильний сніг: оголошено штормове попередження

У Зеленського заговорили про економічне зростання України в 2021 році