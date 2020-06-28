У Харкові хулігани втекли від поліцейських під час затримання

Відео 15:51, 28.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленський дав заслуженого артиста Потапу та нагородив Білик і Єфросиніну

Кремль заплатит за все!

У Рівному п'яна поліцейська збила двох пішоходів: ЗМІ назвали ім'я й показали фото

Українцям підвищать мінімальну зарплату: перший етап – у вересні

У Сумах чиновники "наварилися" на апаратах ШВЛ: деталі злочинної схеми