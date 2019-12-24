У гумористичного шоу Сергія Притули "Вар'яти" з'явився серйозний конкурент

Якщо вам набридли жарти, які виходять на 1+1, Новому чи ICTV, то настав час відкрити для себе шоу "Мамахохотала", яке виходить на ТВ-каналі НЛО.

Гумористичне шоу "Вар'яти", яке виходить на "Новому", має дві серйозні вади: воно занадто забарвлене галицьким колоритом та побудовано на старих, жартах. І це, якщо не говорити про певні "гендерні збочення" у гуморі, який використовується у більшості номерів.

У той самий час "Мамахохотала" виглядають більш сучасними, а гумор має більш універсальну природу. Але, що важливо, не розбещені високими гонорарами актори шоу, на відміну від "Дизель-шоу", виглядають більш професійними і розкутими, що тільки додає їхнім виступам симпатії.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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