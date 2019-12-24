Головна Новини
24 грудня • оновлено в 13:26
МоваЯзык
МедОбоз Головна

У гумористичного шоу Сергія Притули "Вар'яти" з'явився серйозний конкурент

142
Читати матеріал російською

Якщо вам набридли жарти, які виходять на 1+1, Новому чи ICTV, то настав час відкрити для себе шоу "Мамахохотала", яке виходить на ТВ-каналі НЛО.

Гумористичне шоу "Вар'яти", яке виходить на "Новому", має дві серйозні вади: воно занадто забарвлене галицьким колоритом та побудовано на старих, жартах. І це, якщо не говорити про певні "гендерні збочення" у гуморі, який використовується у більшості номерів.

У той самий час "Мамахохотала" виглядають більш сучасними, а гумор має більш універсальну природу. Але, що важливо, не розбещені високими гонорарами актори шоу, на відміну від "Дизель-шоу", виглядають більш професійними і розкутими, що тільки додає їхнім виступам симпатії.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини