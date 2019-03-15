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У гонитві за фейками: активіст підозрює ЗМІ в дискредитації ідеї легалізації медичної марихуани

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Громадський діяч, представник ГО "Українська асоціація медичного канабісу" Тарас Ратушний припускає, що петиції на підтримку легалізації канабісу, які створювались до цього, були створені деякими українськими ЗМІ у гонитві за "сенсаціями". За його словами, ЗМІ спочатку писали про таку петицію, а потім проте, що її не підтримали українці.

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