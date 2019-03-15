У гонитві за фейками: активіст підозрює ЗМІ в дискредитації ідеї легалізації медичної марихуани

У гонитві за фейками: активіст підозрює ЗМІ в дискредитації ідеї легалізації медичної марихуани61Читати матеріал російською
Громадський діяч, представник ГО "Українська асоціація медичного канабісу" Тарас Ратушний припускає, що петиції на підтримку легалізації канабісу, які створювались до цього, були створені деякими українськими ЗМІ у гонитві за "сенсаціями". За його словами, ЗМІ спочатку писали про таку петицію, а потім проте, що її не підтримали українці.
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