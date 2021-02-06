У французькому місті Бордо прогримів вибух в житловому будинку

Олексій Тітофф Відео 11:41, 6.02.2021 Оновлено: 11:50, 6.02.2021

У французькому місті Бордо прогримів вибух в житловому будинку. На місці події працюють пожежні розрахунки, рятувальники і поліція. Причини вибуху невідомі. Інформація про жертви і постраждалих також немає.

Подробиці тут.

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