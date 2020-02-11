У Fox News виникли проблеми із репутацією через Україну і Трампа

Внутрішній документ Fox News застерігає журналістів і ведучих ефіру від цитування та поширення інформації власних же експертів.

У документі з назвою Ukraine, Disinformation, & the Trump Administration, підготовленому політичним експертом Fox News Брайаном Мерфі, йдеться, що деякі гості ефіру можуть активно поширювати дезінформацію.

Зокрема, мова йде про Джона Соломона, який, на думку Мерфі, зіграв "безпрецедентну роль у формулюванні та поширенні пропаганди, що стосується України" і оббріхуванні країни. А ось, наприклад, телеведучий Fox News Шон Ханіт неодноразово називав Соломона - журналістом-розслідувачем.

Друге джерело дезінформації, на який звертає увагу Мерфі - це колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

Документ також заперечує довіру до особистого адвоката Трампа і частого гостя Fox News Руді Джуліані. У той час, як колишній мер Нью-Йорка регулярно з'являвся на Fox News, щоб виправдати свої спроби чинити тиск на український уряд, задля розслідування справи сина колишнього віце-президента Джо Байдена, Хантера, від імені Трампа, Мерфі стверджує, що Джуліані легко вправлявся із обдурюванням і дезінформацією у українському питанні.

Мерфі пише, що Джуліані має "високу схильність до дезінформації", що розповсюджується українцями, такими як Віталій Луценко і Дмитро Фірташ. У документі наголошується, що два обвинувачених приятеля Джуліані, Лев Парнас і Ігор Фруман, мали "сильні фінансові зв'язки з Фірташем".

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