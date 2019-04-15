У Фастові застрелили підприємця: Obozrevatel News

У Фастові застрелили підприємця

У Фастові Київської області невідомі застрелили голову одного з фермерських господарств. Тіло виявили на сходах біля будинку близько опівночі. Про це повідомляють у поліції області. На ньому було кілька поранень від куль, Наразі триває судово-медична експертиза. В поліції відкрили кримінальне провадження. Загиблому було 42 роки.

На Миколаївщині горіла школа

Початкова школа горіла у місті Очаків на Миколаївщині. Пожежа спалахнула сьогодні вранці в одному з кабінетів навчального закладу. На місце одразу прибули вогнеборці. Ліквідувати пожежу вдалося буквально за півгодини. Проте приміщення ледь не повністю вигоріло. Що стало причиною пожежі – наразі з`ясовують. Однак попередня версія – підпал.

Нові звинувачення Ассанжу

Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що засновник Вікілікс - Джуліан Ассанж неодноразово порушував умови свого притулку, а також намагався використовувати посольство як "центр шпигунства". Лідер Еквадору також пояснив, рішення про видворення Ассанжа з посольства ухвалив після того, як отримав письмові запевнення британських правоохоронців про те, що вони не відправлять Асcанджа в місце, де журналісту буде загрожувати страта.

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