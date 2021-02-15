У Дубаї помітили 22-річного українця за кермом Rolls-Royce

Юрій Сергієнко Відео 01:26, 16.02.2021 Оновлено: 02:02, 16.02.2021

Блогерка і пранкерка з Франції Марі Бенолье під час зйомок в Дубаї (ОАЕ) натрапила на 22-річного українця за кермом Rolls-Royce. Детальніше – тут.

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