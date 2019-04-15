У ДТП на Київщині загинула 17-річна дівчина: Obozrevatel News

У ДТП на Київщині загинула 17-річна дівчина

У ДТП на Київщині загинула 17-річна дівчина. Аварія сталася у місті Фастів, повідомляє поліція області. За кермом був 18-річний водій, він не впорався з керуванням. Автівка з`їхала в кювет і перекинулася. Хлопець не постраждав. У поліції кажуть: він був тверезий, однак посвідчення водія не мав. Дівчина, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні, отримала смертельні травми.

Суд над головою Херсонської облради

Владислав Мангер продовжить працювати на посаді голови Херсонської облради. Сьогодні Шевченківський райсуд Києва не продовжив термін його відсторонення, хоча про це просила прокуратура. Чиновника підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Натомість сторона захисту Мангера стверджувала, що не можна продовжувати термін, якщо він закінчився.

Затримали підлеглого бойовика "Гіві"

Колишнього підлеглого бойовика "Гіві" затримали на Чонгарі. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. У 2014 році протягом двох місяців, чоловік працював в Луганській області водієм одного із так званих "комендантів".

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