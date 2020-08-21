У Дніпрі з трьох ТРЦ евакуювали людей після повідомлення про мінування

Софія Закревська Відео 10:54, 21.08.2020
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