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У Дніпрі з трьох ТРЦ евакуювали людей після повідомлення про мінування
109
10:54, 21.08.2020
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Автор
Софія Закревська
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