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У Дніпрі волонтери будують оселю для собак з інвалідністю
186
17:37, 18.08.2020
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Автор
Софія Закревська
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