У Дніпрі водій викинув з маршрутки хлопця без маски

Відео 17:55, 15.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У США вакцина від COVID-19 пройшла успішні випробування на людях: дала сильну імунну реакцію

Зеленський пообіцяв МВФ "незалежного технократа" на посаді голови НБУ

Названо ім'я військового медика, який загинув у засідці окупантів на Донбасі. Фото

Мовний омбудсмен виступив проти законопроєкту Бужанського про русифікацію освіти

У Чорне море увійшли дві групи кораблів НАТО