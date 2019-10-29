У Дніпрі вибухнув завод

У понеділок, 28 жовтня, у Дніпрі трапився масштабний вибух на олійноекстракційному заводі "Потоки". У мережі з'явилося відео моменту НП.

Камера відеоспостереження на житловому комплексі "Башти" зафіксувала яскравий спалах на Лівому березі Дніпра. Відео опублікували у групі "Дніпро оперативний" у Facebook.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вибух на заводі у Дніпрі переріс у велику пожежу. Жителі Лівого берега розповіли, що чули гучний ляскіт, від якого деренчали вікна і хиталися будинки. Деякі порівняли вибух із землетрусом і поскаржилися, що стало важко дихати.

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