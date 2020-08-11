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11 серпня • оновлено в 12:46
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У Дніпрі вантажівка протаранила маршрутку з людьми

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Автор
Аліна Рашевська Аліна Рашевська
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