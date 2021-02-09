У Дніпрі сталася пожежа в ТРЦ

Дар'я Дурова Відео 20:39, 9.02.2021

У Дніпрі ввечері вівторка, 9 лютого, відбулося загоряння в ТРЦ "Мост-Сіті". Людей евакуювали, про постраждалих не повідомляється.

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