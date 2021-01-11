У Дніпрі п'яна водійка знімала відео в TikTok

Карина Бондаренко Відео 06:35, 11.01.2021 Оновлено: 06:42, 11.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Криму пересохло важливе водосховище, яке забезпечувало жителів Сімферополя. Відео

На сайті уряду в Росії кілька годин транслювали образу Путіна

Над Трампом нависла загроза імпічменту, сам він все заперечує. Деталі

Наш політичний бомонд об‘єднує одне – демонстративне презирство до українців

У США про готовність оголосити імпічмент Трампу заявили республіканці та демократи: названо дати