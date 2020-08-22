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У Дніпрі пасажир помстився маршрутникові розбитими дверима
98
19:12, 22.08.2020
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Автор
Аліна Рашевська
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