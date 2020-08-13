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13 серпня • оновлено в 10:40
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У Дніпрі чоловік з шокером напав на 14-річну дівчинку в ліфті

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Автор
Софія Закревська Софія Закревська
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