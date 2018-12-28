У дитсадочку у Києві дитину вдарив струм – Медична реформа в Україні – Монетизація субсидій у новому році – новини на ObozTV

Електричний Струм вдарив дитину в одному зі столичних дитячих садків на Подолі. Як повідомляє на сторінці у Фейсбук спільнота "Київ Оперативний", постраждав п'ятирічний хлопчик під час уроку фізкультури.

Вже у наступному році на українців чекають зміни у медичній реформі. Виконуюча обов‘язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун про це написала у Фейсбуці.

З нового року в Україні розпочнеться і монетизація субсидій. Гроші видаватимуть на руки. Раніше кошти отримували підприємства, що надавали послуги.

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