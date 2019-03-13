У дітей не було жодного шансу вижити: Obozrevatel News о 10:00 від 13.03.2019

У дітей не було жодного шансу вижити

Незалежні міжнародні експерти оприлюднили висновок, після пожежі у Одеському таборі "Вікторія" у 2017 році. Ті з‘ясували, що дерев‘яні корпуси будували із грубими порушеннями. Саме тому полум‘я швидко охопило все помешкання, де були діти. Причиною пожежі експерти назвали увімкнений кип’ятильник у кімнаті виховательки. Пожежа сталася восени 2017 року. Корпус для дітей згорів ущент і обвалився за кілька хвилин. У вогні загинули три дівчинки, найстаршій було 12 років.

Вхід до НАБУ облили кров’ю

У столиці закидали яйцями та облили кров‘ю двері будівлі Національного антикорупційного бюро. Напередодні праворадикали влаштували акцію протесту – якою показали своє невдоволення тим, як НАБУ розслідує скандал із розкраданням в оборонному секторі.

ЄС призупинив польоти літаків Boeing 737 Max

Європейський Союз призупинив всі польоти на Boeing 737 MAX після авіакатастрофи літака цієї моделі в Ефіопії. Раніше літаки заборонили у Великій Британії, Німеччина, Франції, Ірландії та ще кількох європейських країнах. А до цього подібне рішення прийняли Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія та Індонезія. Натомість США поки що не бачать підстав для того, аби забороняти літаки.

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