У Держдумі пригрозили урізати Україну до однієї області

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов нахабно заявив, що територія України повинна обмежуватися однією областю – Львівської.

Так політик країни-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу, запропонував боротися з вигаданим розквітом "неофашизму і нацизму" в чужій йому державі. Маразаматична ідея Нілова прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!