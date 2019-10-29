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29 жовтня • оновлено в 17:12
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У Держдумі пригрозили урізати Україну до однієї області

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Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов нахабно заявив, що територія України повинна обмежуватися однією областю – Львівської.

Так політик країни-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу, запропонував боротися з вигаданим розквітом "неофашизму і нацизму" в чужій йому державі. Маразаматична ідея Нілова прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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