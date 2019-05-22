У Держдумі почали шантаж України мовою

Депутат нелегітимною Держдуми Костянтин Затулін заявив, що відносини між Україною і Росією не стануть нормальними, поки Київ не скасує закон про українську мову 5670-д.

Крім того, він необґрунтовано звинуватив країну в переслідуванні росіян і власних російськомовних громадян. Нахабний ультиматум він озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!