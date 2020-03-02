Головна Новини
2 березня • оновлено в 13:20
МоваЯзык
МедОбоз Головна

У Держдумі накинулися на Пристайка через відмову відзначати 9 травня

53
Читати матеріал російською

Депутат нелегітимною Держдуми Росії Костянтин Затулін звинуватив Україну в тотальній русофобії через заяви міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що в Україні не будуть святкувати 75-річчя Перемоги.

В ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" одіозний російський політик заявив, що наша країна нібито відмовилася від пам'яті про Другу світову війну і зайняла ворожу позицію.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини