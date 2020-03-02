У Держдумі накинулися на Пристайка через відмову відзначати 9 травня

Депутат нелегітимною Держдуми Росії Костянтин Затулін звинуватив Україну в тотальній русофобії через заяви міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що в Україні не будуть святкувати 75-річчя Перемоги.

В ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" одіозний російський політик заявив, що наша країна нібито відмовилася від пам'яті про Другу світову війну і зайняла ворожу позицію.

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