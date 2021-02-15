У Чернівцях заявили про підготовку плану Б через загострення ситуації з коронавірусом

Таша Адамович Відео 09:13, 15.02.2021 Оновлено: 09:29, 15.02.2021

У Чернівцях заявили про підготовку плану Б через загострення ситуації з коронавірусом.

Подробиці розповіла заступник голови облдержадміністрації Наталія Гусак. За її словами, погіршення епідситуації було прогнозованим після свят.

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