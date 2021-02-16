У Чернівцях вмираючого від раку хлопчика прийняли у лави поліції

Таша Адамович Відео 09:46, 16.02.2021 Оновлено: 09:49, 16.02.2021

У Чернівцях хлопчика, який вмирає від раку, прийняли в лави поліції. Так правоохоронці виконали мрію дитини.

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