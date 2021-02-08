У Чехії та Словаччині випав кольоровий сніг

Таша Адамович Відео 19:47, 8.02.2021 Оновлено: 09:21, 9.02.2021

У Чехії та Словаччині на вихідних, 6 та 7 лютого, випав кольоровий сніг. Причиною незвичного явища став пісок, який приніс вітер із пустелі Сахара.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Ведуча "1+1" Вітвіцька заявила про розлучення з чоловіком

Пішли служити дуже рано, але не повернулися: що відомо про загиблих під Новомихайлівкою українських військових

Секретарка Киви, яка вкрала iPhone, стала заступницею голови Полтавської райради

Арестович: я "совок" за психотипом і росіянин за культурою. Відео

В Україні оголосили штормове попередження через сніг та хуртовини