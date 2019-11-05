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5 листопада • оновлено в 20:42
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У бюджет 2020 заклали підвищення ЗП для вчителів: представник партії "Голос"

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Народний депутат, заступник голови партії "Голос" Яросалав Юрчишин у прямому етері ObozTV прокоментував прийняття бюджету України на 2020 рік.

Він заявив, що має загальну інформацію з цього питання.

"Ми вивчали статтю, яка стосується освіти, яка стосується так звану "соц-економу", тобто ручного розподілу коштів через бюджет на мажоритарні округи. Не через фонд розвитку, а фактично, в ручному режимі. На жаль, це зберігається. Стосовно освітніх видатків, то почуто пропозицію власне зарезервувати для підняття заробітніх плат вчителям 3,7 млрд гривень, що дає достатньо суттєво посилення. Це визначається, як оплата праці спеціальних категорій, що дає можливість визначати це, знову ж таки, в ручному режимі", - заявив Юрчишин.

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