У Британії депутатам заборонили спати на засіданні

Не дрімати, не говорити голосно і не вигукувати з місця. Таку заборону отримали депутати палати лордів у Великій Британії, пише The Times.

Раніше у парламентській конвенції говорилося, що депутати не спали, а "давали очам перепочинок". До того ж, членам верхньої палати парламенту дозволялося вдавати, що вони уважно слухають.

Однак представник уряду у верхній палаті наголосив, що в останні місяці поведінка лордів не відповідала стандартам.

У новому розпорядженні навіть перелічили приклади засинання під час засідань, гучні розмови та вигуки з місця.

Нагадаємо, у січні депутат від Консервативної партії Британії Десмонд Свейн заснув під час дебатів про Brexit.