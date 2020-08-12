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12 серпня • оновлено в 14:44
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У Білорусі при розгоні ОМОНом постраждала 5-річна дитина

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Олексій Тітофф Олексій Тітофф
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