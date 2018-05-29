У Бельгії відкрили стрілянину: 4 жертви

У бельгійському місті Льєж правоохоронці нейтралізували чоловіка, який відкрив стрілянину на вулиці. Він захопив у заручниці жінку та смертельно поранив двох поліцейських.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях на бульварі д'Аврой.

Очевидці розповідають про велику кількість пострілів. Люди у паніці втікали з місця стрілянини.

Пізніше стало відомо, що всього під час інциденту загинули 4 особи. До того ж, за інформацією очевидців, нападник нібито кричав "Аллах акбар!" під час стрілянини. Поліція не відкидає версію теракту.

Однак поки що причини нападу чоловіка невідомі.