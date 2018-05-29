У Бельгії відкрили стрілянину: 4 жертви

У Бельгії відкрили стрілянину: 4 жертви8.4тЧитати новину російською
У бельгійському місті Льєж правоохоронці нейтралізували чоловіка, який відкрив стрілянину на вулиці. Він захопив у заручниці жінку та смертельно поранив двох поліцейських.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях на бульварі д'Аврой.
Очевидці розповідають про велику кількість пострілів. Люди у паніці втікали з місця стрілянини.
Пізніше стало відомо, що всього під час інциденту загинули 4 особи. До того ж, за інформацією очевидців, нападник нібито кричав "Аллах акбар!" під час стрілянини. Поліція не відкидає версію теракту.
Однак поки що причини нападу чоловіка невідомі.
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