У Бейруті з-під завалів волонтери витягнули живу людину

Відео 15:12, 5.08.2020 Оновлено: 15:15, 5.08.2020
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