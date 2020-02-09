У 90-і роки, вважалося модним відкривати кіоски; я вирішив бути освіченою людиною - Володимир Омелян

- Світ дуже динамічний. Якщо ми зробимо ставку на високі технології – ми виграємо. І ми зможемо перескочити розвинуті країни. Якщо ні – будемо сміятися самі з себе.

- Нещодавно мене зупинила поліція подивитися мої документи. Я кажу, хлопці, тут нема що дивитися. Просто "вбивайте" в інтернет Омелян, BMW, НАБУ і там все про машину і мене.

- Я твердо вірю що НАБУ – це остання надія України навести порядок, відновити законність, зупини корупцію. Так само я вірю в Антикорупційний суд.

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