"Функції архітектурно-будівельного контролю та нагляду варто передати у приватні руки" - Олексій Коваль, керівник проектів Perfect Group

Об’єм зданого в експлуатацію житла скоротився, у 2020 році, не лише через пандемію. Вплинули також реформа ДАБІ, відміна пайової участі і досі невідрегульована законодавча база, щодо будівництва і продажу нерухомості. Про таке в ефірі проекту TheGuest розповів, керівник проектів Perfect Group Олексій Коваль. Також експерт ринку нерухомості пояснив причину коливань вартості житла у 2020 і дав прогноз на наступний рік